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Ашкелон: няню обвинили в жестком обращении с ребенком | Фото: Thinkstock02.07 16:22   MIGnews.com

Ашкелон: няню обвинили в жестком обращении с ребенком

Прокуратура Южного округа представила обвинительное заключение против 24-летней жительницы Ашкелона, которая ухаживала за маленьким ребенком. Сапир Букштейн, которая работала няней, обвинили в жестком обращении с полуторагодовалым ребенком.

В одном случае, действия девушки привели к вывихнутому левому локтю ребенка, в результате чего, ему потребовалась серьезная медицинская помощь.

Букштейн бросала ему в лицо пластиковые игрушки, затыкала ему рот, бросала его, трясла и даже причиняла ему травмы. Ужасные действия няни были зафиксированы на видеокамеру, которую установил отец ребенка.

Полиция настаивает на продлении ареста обвиняемой до вынесения приговора.
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