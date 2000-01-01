02.07 16:22 MIGnews.com

Ашкелон: няню обвинили в жестком обращении с ребенком

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Прокуратура Южного округа представила обвинительное заключение против 24-летней жительницы Ашкелона, которая ухаживала за маленьким ребенком. Сапир Букштейн, которая работала няней, обвинили в жестком обращении с полуторагодовалым ребенком.В одном случае, действия девушки привели к вывихнутому левому локтю ребенка, в результате чего, ему потребовалась серьезная медицинская помощь.Букштейн бросала ему в лицо пластиковые игрушки, затыкала ему рот, бросала его, трясла и даже причиняла ему травмы. Ужасные действия няни были зафиксированы на видеокамеру, которую установил отец ребенка.Полиция настаивает на продлении ареста обвиняемой до вынесения приговора.