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Лондон: автомобиль врезался в толпу подростков | Фото: Thinkstock02.07 16:59   MIGnews.com

Лондон: автомобиль врезался в толпу подростков

В результате наезда на толпу подростков в Лондоне погиб один человек и шесть получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля. На данный момент полиция разыскивает водителя красного автомобиля Audi, который совершил наезд на пешеходов в южном районе Кройдон.

По данным издания The Telegraph жертвой инцидента стала 16-летняя девушка.

В настоящее время выясняется, был ли это теракт, или неумышленный наезд.

По одной версии полиции, водитель автомобиля, скорее всего, потерял управление.

"Нет оснований предполагать, что наезд был совершен преднамеренно", - заявил источник в полиции газете.
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