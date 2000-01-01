02.07 16:59 MIGnews.com

Лондон: автомобиль врезался в толпу подростков

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В результате наезда на толпу подростков в Лондоне погиб один человек и шесть получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля. На данный момент полиция разыскивает водителя красного автомобиля Audi, который совершил наезд на пешеходов в южном районе Кройдон.По данным издания The Telegraph жертвой инцидента стала 16-летняя девушка.В настоящее время выясняется, был ли это теракт, или неумышленный наезд.По одной версии полиции, водитель автомобиля, скорее всего, потерял управление."Нет оснований предполагать, что наезд был совершен преднамеренно", - заявил источник в полиции газете.