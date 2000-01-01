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02.07 18:58   MIGnews.com

Жертвами взрыва в Дамаске стали 18 человек

По меньшей мере, 18 человек стали жертвами взрыва смертника в центре сирийской столицы Дамаск. Более 10 получили ранения.

По сообщениям сирийских СМИ смертник подорвал себя на площади Тахрир.

Как сообщалось ранее, полиция преследовала три автомобиля, владельцев которых подозревали в подготовке нападения.

Два из них были обезврежены службами безопасности. Одной машине удалось доехать до центра Дамаска.

Отмечается, что террорист подорвал себя после того, как понял, что окружен.

Ответственность за нападение на данный момент никто на себя не взял.
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