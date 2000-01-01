02.07 19:30 MIGnews.com

Боевики в Идлибе готовят провокации с применением зарина

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террористы из группировки "Джабхат ан-Нусра" ведут на складе в Идлибе подготовку провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя.Об этом заявил в воскресенье, 02 июля, информированный военно-дипломатический источник."Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом", — цитирует РИА Новости слова источника.Он добавил, что для подготовки провокации в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры".