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YouTube 02.07 19:30   MIGnews.com

Боевики в Идлибе готовят провокации с применением зарина

Террористы из группировки "Джабхат ан-Нусра" ведут на складе в Идлибе подготовку провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя.

Об этом заявил в воскресенье, 02 июля, информированный военно-дипломатический источник.

"Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом", — цитирует РИА Новости слова источника.

Он добавил, что для подготовки провокации в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры".
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