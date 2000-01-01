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Арабы напали на журналиста Аруц Шева | Фото: Thinkstock02.07 19:59   MIGnews.com

Арабы напали на журналиста Аруц Шева

В Иерусалиме арабы напали на журналиста новостного сайта Аруц Шева в воскресенье, 2 июля. По сообщениям сайта, на котором работает пострадавший журналист, инцидент произошел у Мусорных ворот Старого города Иерусалима.

Отмечается, что несколько арабов напали на Элирана Ахарона, когда сотрудник Аруц Шева направлялся к своей машине. В ситуацию вмешались бойцы спецподразделения ЯСАМ и оттеснили двух арабов от журналиста.

Уточняется, что Элиран подвергся нападению сразу после того, как завершил серию интервью с группой туристов из Нью-Йорка, которые посещали Стену Плача.
Сам журналист глубоко разочарован случившимся, назвав поведение арабов "убийственным".

"Грустно видеть, как арабы пытаются навредить нам, спустя 50 лет после освобождения Иерусалима", - заявил Элиран Ахарон.

Сотрудник Аруц Шева также поблагодарил полицию за то, что защитили его от злоумышленников.
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