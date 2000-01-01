02.07 08:02 MIGnews.com

ЦАХАЛ уничтожил сирийскую артиллерийскую позицию

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В ответ на обстрел Голанских высот вечером 1 июля ЦАХАЛ нанес удар по артиллерийской позиции сирийской армии в Кунейтре.В результате уничтожено сирийское артиллерийское орудие.За последнюю неделю Израиль неоднократно обстреливал Сирию в ответ на взрыв снарядов, выпущенных с сирийской территории по Голанам. Во всех случаях с израильской стороны никто не пострадал. Сирийцы сообщают о гибели двух солдат в результате израильских атак.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая в Кацрине 29 июня предупредил: “Мы ответим на каждый обстрел. Мы атакуем любого, кто атакует нас. Это наша политика, и мы ее продолжим”.