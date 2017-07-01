02.07 09:01 MIGnews.com

Экологическое бедствие в районе Димоны

כך נראה נחל אשלים יממה לאחר הדליפה החמורה שהביאה לזיהומו. @10elilevi @bokeralmog עם כל הפרטים > https://t.co/IRCNqdiVXQ

צילום: אריה רוזנברג pic.twitter.com/p7pMppHj9T — חדשות 10 (@news10) July 1, 2017

הזיהום בנחל אשלים: עודד נצר, אקולוג מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, מסביר מהשטח, יום לאחר הדליפה החמורה @10elilevi pic.twitter.com/XRF2lQtpGT — חדשות 10 (@news10) July 1, 2017

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