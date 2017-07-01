Экологическое бедствие в районе Димоны

Специалисты министерства защиты окружающей среды Израиля предупреждают о повышенном уровне кислотности в Негеве, после того, как произошел сброс химических отходов с завода Ротем Аферт Негев в 15 км к востоку от Димоны, на границе между Иудейской пустыней и Негевом.
Рабочие обнаружили дыру в одном из отстойников в который сбрасываются отходы производства пластика. Работа соответствующего цеха была немедленно прекращена.
По данным израильского управления парков “гигантский поток отходов” залил 20-километровую полосу от Мишор Ротем к заповеднику Ашалим. В некоторых пересохших каналах и ручьях уровень “пластиковой воды” достиг четырех метров.
Инспекторы управления парков пытаются предотвратить приближение к загрязненной зоне животных и туристов.
Министерство защиты окружающей среды приказало заводу прекратить сброс отходов в отстойники - до тех пор, пока министерство не убедится, что подобные инциденты не повторяться.
Директор управления парков в южном регионе Гилад Габбай сообщил, что сбор образцов загрязненной почвы закончится к вечеру, и тогда станет ясным объем причиненного аварией ущерба. До тех пор власти просят туристов не приближаться к указанному району.