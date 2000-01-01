02.07 10:02 MIGnews.com

Паника в аэропорту Шарль де Голль

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Пассажиры были спешно эвакуированы из второго терминала аэропорта Шарль Де Голль в Париже.Пассажирам приказали немедленно покинуть зал ожиданий без всяких объяснений.Всего было эвакуировано более двух тысяч человек. Были отменены восемь вылетов.Причиной стала информация о человеке, прошедшем в зону с ограниченным доступом без проверки службой безопасности аэропорта.Власти были вынуждены эвакуировать весь термина, с тем, чтобы убедиться, что в нем не оставлено подозрительных предметов.Речь идет об эвакуации пассажиров, уже прошедших проверку безопасности, сдавших багаж и ожидавших вылета своих рейсов.Полиция перевернула терминал верх дном, но ничего не обнаружила.Шарль Де Голль является вторым по величине аэропортом Европы, ежедневно обслуживающим 180 тысяч пассажиров.