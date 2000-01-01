Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Паника в аэропорту Шарль де Голль 02.07 10:02   MIGnews.com

Паника в аэропорту Шарль де Голль

Пассажиры были спешно эвакуированы из второго терминала аэропорта Шарль Де Голль в Париже.

Пассажирам приказали немедленно покинуть зал ожиданий без всяких объяснений.

Всего было эвакуировано более двух тысяч человек. Были отменены восемь вылетов.

Причиной стала информация о человеке, прошедшем в зону с ограниченным доступом без проверки службой безопасности аэропорта.

Власти были вынуждены эвакуировать весь термина, с тем, чтобы убедиться, что в нем не оставлено подозрительных предметов.

Речь идет об эвакуации пассажиров, уже прошедших проверку безопасности, сдавших багаж и ожидавших вылета своих рейсов.

Полиция перевернула терминал верх дном, но ничего не обнаружила.

Шарль Де Голль является вторым по величине аэропортом Европы, ежедневно обслуживающим 180 тысяч пассажиров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:26
Смертник взорвался на площади Тахрир в Дамаске
08:26
Израильский вертолет на гигантском американском авианосце  
08:19
Кулану: Кризис в отношениях с евреями США достиг предела
08:02
ЦАХАЛ уничтожил сирийскую артиллерийскую позицию
07:36
Помолвка Квентина Тарантино с дочкой Цвики Пик
07:13
Эхуд Ольмерт вышел на свободу
06:27
Чудо-Женщина резко закончилась в Катаре из-за израильтянки?
06:06
На границу с Газой переброшен спецназ
05:08
ООН осуждает блокаду Катара
04:21
В Бермудском треугольнике из ниоткуда "вырос" остров
02:39
Япония собралась покорять Луну
23:14
Америка продаст Тайваню ракеты дальнего радиуса действия
21:58
На улицу Дубая выпустят роботов-патрульных  
21:26
Второй снаряд взорвался на Голанах
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus