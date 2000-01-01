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02.08 10:00   MIGnews.com

В последний момент: Орен Хазан спасовал

Депутат Кнессета Орен Хазан, выехавший на встречу с депутатом иорданского парламента Яхьей ас-Саудом, в последний момент отказался от затеи.

По дороге к КПП Аленби Хазан получил распоряжение офиса премьер-министра, запрещающее ему вступать в контакт с иорданским депутатом.

Хазан, стоя у КПП на мосту Алленби заявил: “Вы все видели, я готовился к этой встрече - встал рано, побрился, помылся, причесался. Но в Израиле есть правительство, и я уважаю запрос его главы. Мы - государство закона, и потому данная встреча будет отложена. Мы встретимся в другой раз и в другом месте”.
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