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02.08 11:40   MIGnews.com

Палестинец убил любовницу-израильтянку

Полиция объявила о раскрытии дела об исчезновении 29-летней израильтянки Михаль Халими.

Халими, жительница поселения Адам, была объявлена пропавшей без вести 29 июня. На момент исчезновения она находилась на последней стадии беременности.

По данным следствия, Халими добровольно покинула дом своего мужа, Ахарона Халими и переехала жить в Шхем к юному палестинскому любовнику Мухаммеду Харуфу. Двое открыли совместный аккаунт в фейсбук где публиковали общие фотографии и сообщали о своем намерении пожениться.

Палестинец был арестован в самом начале следствия. На публикацию деталей расследования был наложен запрет.

Харуф сознался в убийстве после того, как его загнали в угол противоречивыми показаниями о месте его пребывания в момент убийства.

Тело Халими обнаружили в дюнах близ водного парка Ямит 2000, Холон.

По подозрению в соучастии в убийстве арестованы несколько арабов из Тайбе.

Полиция сообщила, что убийство было совершено “по криминальным мотивам”.
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