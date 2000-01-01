03.08 00:15 MIGnews.com

В Тихом океане нашли скопление мусора размером с Мексику

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Американские ученые обнаружили еще одно гигантское скопление пластика в Тихом океане. Эта "находка" подобна “Великому тихоокеанскому мусорному пятну”, найденному между Гавайями и США.Новое "мусорное пятно" было обнаружено океанографом Чарльзом Муром из исследовательского фонда Альгалита у побережья Чили и острова Пасхи в южной части Тихого океана.По словам Чарльза Мура, "Тихоокеанский мусороворот" формирует Северотихоокеанская система течений. Мусор попадает в океан, там его подхватывают потоки воды и постепенно относят к центру, откуда течения уже не выпускают".Океанограф также сообщает, что пятно постоянно пополняется: туда попадают брошенные рыболовные снасти, покинутые судна, бутылки, кепки.Величина пятна постоянно меняется : кто-то утверждает, что оно равняется по площади двум штатам Техас, кто-то, что превосходит США, но на самом деле точный размер пятна неизвестен.Такие "пластиковые образования" представляют реальную угрозу для морских и наземных экосистем, людей и инфраструктуры.Согласно недавним подсчетам исследователей, с 1950-х годов человечество произвело 9,1 миллиарда тонн пластмасс.