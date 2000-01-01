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Официальный сайт Минобороны РФ 02.08 15:06   MIGnews.com

СМИ: В Сирии с начала года погибло 40 российских военных

Информагентство Reuters сообщило, ссылаясь на родственников, друзей и местные (российские) власти, что в 2017 году в Сирии могли погибнуть не менее 40 граждан РФ.

В Министерстве обороны России опровергли информацию о якобы значительных потерях российских военнослужащих в ходе антитеррористической операции в Сирии.

"Reuters не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов ИГ и возвращению мира в Сирии", - заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, публикация, вышедшая накануне дня ВДВ о якобы массовых "тайных" потерях российских военнослужащих в Сирии, "не является в этом ряду исключением".

Он отметил, что никаких "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, "не было и нет". "Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к вооруженным силам и тем более к операции в Сирии, - лживы от начала до конца", - приводит слова Конашенкова Интерфакс.
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