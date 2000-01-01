02.08 14:31 MIGnews.com

Муж убитой палестинцем израильтянки отверг версию полиции

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Муж убитой Мухаммедом Харуфом жительницы Адам Михаль Халими выступил с видеообращением, в котором отверг версию убийства, предложенную полицией.Полиция утверждает, что у Халими был роман с Харуфом.Муж Михаль заявил: “Я, Ахарон Халими, муж Михаль Халими. Моя жена была убита 28 мая. Израильская полиция дала версию, которую мы отвергаем. Михаль будет похоронена сегодня днем. Мы будем сидеть шива, и через семь мы подробно ответим, и мы подадим в суд на израильскую полицию”.