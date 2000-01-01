Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Муж убитой палестинцем израильтянки отверг версию полиции 02.08 14:31   MIGnews.com

Муж убитой палестинцем израильтянки отверг версию полиции

Муж убитой Мухаммедом Харуфом жительницы Адам Михаль Халими выступил с видеообращением, в котором отверг версию убийства, предложенную полицией.

Полиция утверждает, что у Халими был роман с Харуфом.

Муж Михаль заявил: “Я, Ахарон Халими, муж Михаль Халими. Моя жена была убита 28 мая. Израильская полиция дала версию, которую мы отвергаем. Михаль будет похоронена сегодня днем. Мы будем сидеть шива, и через семь мы подробно ответим, и мы подадим в суд на израильскую полицию”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:18
Под ракетным огнем: учения спасателей ЦАХАЛа  
13:04
У берегов турецкого курорта затонула яхта с туристами
12:59
Трамп допускает возможность войны в Корее
12:26
В Бейруте восстанавливают ось ХАМАС-"Хизбалла"
11:56
СМИ: биткоин разделился на две валюты
11:40
Палестинец убил любовницу-израильтянку
11:22
Вирус Зика передается половым путем
10:57
Гидеона Саара обвинили в подготовке "путча"
10:36
"Евровидение" изменило регламент конкурса из-за Украины
10:07
Красноярск: осуждены ИГиловцы, готовившие теракт в автобусе
10:00
В последний момент: Орен Хазан спасовал
09:49
Опубликовано имя актрисы, выпавшей из окна
09:13
Орен Хазан едет на дуэль на мост Алленби
08:57
Китай предупредил Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus