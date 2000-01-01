Муж убитой палестинцем израильтянки отверг версию полиции
Муж убитой Мухаммедом Харуфом жительницы Адам Михаль Халими выступил с видеообращением, в котором отверг версию убийства, предложенную полицией.
Полиция утверждает, что у Халими был роман с Харуфом.
Муж Михаль заявил: “Я, Ахарон Халими, муж Михаль Халими. Моя жена была убита 28 мая. Израильская полиция дала версию, которую мы отвергаем. Михаль будет похоронена сегодня днем. Мы будем сидеть шива, и через семь мы подробно ответим, и мы подадим в суд на израильскую полицию”.