02.08 15:57 MIGnews.com

В Средиземном море спасли дрейфовавшего 5 дней израильтянина

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Морская полиция Израиля подобрала в территориальных водах Еврейского государства 68-летнего жителя Голанских высот, который пять дней дрейфовал в Средиземном море. Израильтянин поставил себе настоящую мужскую цель – достичь родины, отправившись из Англии на яхте своего приятеля."Я очень мало спал – по часу-два в сутки. Мне очень хотелось достичь суши, но я застрял в десяти милях от израильского побережья. Я просил пассажиров проходящих мимо кораблей передать своей семье, что я в порядке", - сказал он порталу Ynet.Но из-за ряда неисправностей мужчина застрял посреди моря. Точку в его путешествии поставил мотор, который вышел из строя на расстоянии 16 км от израильского берега, из-за чего последние 5 дней он провел, пытаясь установить контакт с кем-то, кто мог бы доставить его домой.Обнаружили этого человека – бывшего моряка, а ныне врача и отца трех детей – сотрудники патрульный отдел морской полиции Прибрежного района, они и отбуксировали его в порт Хайфы. Путешественник до сих пор оправляется от круиза, который мог стать последним в его жизни.«Я полетел в Англию и планировал отправиться в Израиль. Я остановился в Испании, планировуя пройти через Гибралтарский пролив. Мне понадобилось вдвое больше времени, чем я планировал. Ветер дул либо в обратном направлении, либо был очень слаб. Последние три недели пути к югу от Мальты были чрезвычайно сложными.Я страдал от недостатка сна. Я просыпался каждые 20 минут, высматривая хоть какой-нибудь корабль. Пять дней назад, когда я приближался к Израилю, сработала моя система рулевого управления, а затем, всего в десяти милях от берега, двигатель полностью заглох.Ветра, чтобы уйти на парусе, не было, поэтому я попросил, чтобы его отбуксировали. У меня было радио и попросили проходящие мимо корабли, чтобы они сказали моей семье, что я в порядке. Само собой, они очень волновались, и мне очень хотелось подняться на берег. Они встретили меня на пляже и отвезли домой", - цитирует горе-путешественника Ynet.Его сообщение получили служащие военно-морского флота Израиля, которые передали эту новость морскому патрулю, который его подобрал и доставил на свою базу, где мужчине дали помыться и поесть. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.