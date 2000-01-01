96-летнего "бухгалтера Аушвица" признали годным для тюрьмы
Приговоренный к 4 годам лишения свободы служивший в концлагере Освенцим бывший эсэсовец Оскар Гренинг признан достаточно здоровым, чтобы отбывать наказание в тюрьме.
Как сообщает онлайн-издание Spiegel со ссылкой на прокуратуру немецкого Ганновера, где проходили судебные слушания по ходатайству адвокатов 95-летнего "бухгалтера Аушвица" об отсрочке исполнения наказания, независимое медицинское обследование показало, что по состоянию здоровья Гренинг может находиться в тюрьме.
"Запрос защиты о перенесении наказания был отклонен", - заявила пресс-секретарь прокуроров Катрин Софкер.
В резюме врача ведомства говорится о том, что нацистский преступник может отбывать наказание в тюрьме "при обеспечении соответствующего медицинского наблюдения и ухода". Однако, так как решения о заключении его в тюрьму пока еще нет, этот вопрос еще предстоит решить.
В "лагере смерти" он занимался тем, что собирал и пересчитывал деньги убитых. Настаивая на "незначительной роли подзащитного" изначально адвокаты пытались оспорить судебное решение, теперь они будут добиваться отмены решения прокуратуры.