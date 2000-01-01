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96-летнего `бухгалтера Аушвица` признали годным для тюрьмы 02.08 16:47   MIGnews.com

96-летнего "бухгалтера Аушвица" признали годным для тюрьмы

Приговоренный к 4 годам лишения свободы служивший в концлагере Освенцим бывший эсэсовец Оскар Гренинг признан достаточно здоровым, чтобы отбывать наказание в тюрьме.

Как сообщает онлайн-издание Spiegel со ссылкой на прокуратуру немецкого Ганновера, где проходили судебные слушания по ходатайству адвокатов 95-летнего "бухгалтера Аушвица" об отсрочке исполнения наказания, независимое медицинское обследование показало, что по состоянию здоровья Гренинг может находиться в тюрьме.

"Запрос защиты о перенесении наказания был отклонен", - заявила пресс-секретарь прокуроров Катрин Софкер.

В резюме врача ведомства говорится о том, что нацистский преступник может отбывать наказание в тюрьме "при обеспечении соответствующего медицинского наблюдения и ухода". Однако, так как решения о заключении его в тюрьму пока еще нет, этот вопрос еще предстоит решить.

Напомним, что в июне 2015 года пенсионера Гренинга признали виновным в причастности к Холокосту и за пособничество в убийстве 300 тысяч узников Освенцима, его приговорили к 4 годам тюрьмы.

В "лагере смерти" он занимался тем, что собирал и пересчитывал деньги убитых. Настаивая на "незначительной роли подзащитного" изначально адвокаты пытались оспорить судебное решение, теперь они будут добиваться отмены решения прокуратуры.
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