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Русские построили базу на юге Сирии 02.08 21:07   MIGnews.com

Русские построили базу на юге Сирии

Несмотря на редкие нарушения, режим прекращения огня, объявленный сирийским правительством на юго-западе страны под руководством России и США, держится довольно прочно.

Однако приближенные к сирийской оппозиции новостные ресурсы в последние несколько дней сообщают о том, что, хотя в рамках соглашения сирийская армия покинула южносирийские мухафазы Дараа и Кунейтра, ее место заняли российские военные, которые создали там свою базу.

Учитывая очевидные факты, события в регионе не могут не оказать глубочайшее влияние на северную границу Израиля.

Согласно арабским СМИ, переговоры о будущем южной Сирии находятся в состоянии лихорадки. Приближенная к режиму Асада и "Хизбалле" ливанская телесеть "Аль-Маядин" сообщает о том, что российские военные начали развертывание в регионе и теперь разделяют общие позиции с сирийской армией.

Ссылаясь на свои военные источники, "Аль-Маядин" называет единственной силой вооруженных сил Сирии, которая рассматривалась для вывода из южной Сирии, 4-ую танковую дивизию. В то же время все остальные силы должны оставаться на местах.

Как утверждают те же чиновники, в северном пригороде Дераа была построена российская военная база. Предполагается, что ее предназначение – облегчить мобилизацию российских сил в южном регионе страны.

В то время, как российскому присутствию на юге Сирии еще предстоит стать свершившимся фактом, куда более важный вопрос для безопасности Еврейского государства: останется ли там сирийская армия, а также боевики "Хизбаллы" и Ирана.

Источники "Аль-Маядин" утверждают, что, хотя эти силы еще не были передислоцированны, может быть достигнуто соглашение о выводе их в Дамаск и города Саса (в 20 км от израильской границы) и Аль-Касва (40 км от Израиля).

Ранее во время визита в Париж в прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил о своем недовольстве соглашением, достигнутым Москвой с Вашингтоном. Он считает, что это играет на руку иранскому присутствию на юге Сирии.
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