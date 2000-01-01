02.08 23:32 MIGnews.com

Жертву секс-сессии выдали за угоревшего на пожаре

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Житель Лондона Кристофер Маргетройд был уверен в том, что его дядя Питер Фазоли погиб во время пожара. Но, по словам Маргетройда, когда он искал информацию о своем генеалогическом древе, то обнаружил ужасное видео, свидетельствующие о том, что его дядя умер в садомазохистской секс-сессии.Кристофер обнаружил ужасающие видеоматериалы на поврежденном от огня компьютере своего дяди, которого убили в январе 2013 года. На записи Питер связан, также у него был заклеен рот, а вскоре его убивает некий Джейсон Маршал, заявили присяжные уголовного суда Олд-Бейли.По словам свидетелей, в тот день, когда произошел этот инцидент, они слышали музыку Вагнера и Мендельсона. Сообщается, что Маршалл проник в дом 58-летнего Фазоли и задушил, после чего он поджег жилье жертвы в Нортольде, на западе Лондона, чтобы скрыть убийство.По словам прокурора Эдварда Брауна, дядя истца познакомился со своим убийцей на сайте знакомств. Мужчины договорились провести ночь вместе. Около 19.00 6 января 2013 года Маршалл прибыл в дом жертвы.Мужчина сразу же начал ролевую игру - представившись офицером полиции (образ дополняли наручники, пистолетная кобура и полицейский пояс), он связал свою жертву, и пртендуя на то, что взломал правительственный компьютер угрожая ножом, требовал, чтобы Фазоли называл пароли к своим банковским счетам.После он ввел Фазоли какой-то наркотик, надеясь, но тот просто заснет, пока сам Маршал будет снимать деньги в банкомате. Но жертва вдруг начала задыхаться."Заметна злобная решительность и серьезность намерений ответчика, того, как он видел свою задачу. У него не было ни эмоций, ни паники, ни сожаления", - говорит прокурор.Жюри присяжных представили видео, снятое мужчинами. На записи Маршалл стоит над лежащим на полу Фазоли, спокойно закуривает сигарету и, произнося молитву на латыни, перекрещивает свою жертву.Джейсону Маршаллу вменяют кражу 400 фунтов стерлингов со счетов Питера Фазоли и покупку авиабилетов в Рим.Изначально вскрытие показало, что Фазоли отравился угарным газом, но повторное обследование показало, что, когда огонь разгорелся, Фазоли был еще жив.