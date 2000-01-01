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ЦАХАЛ наносит удар против воровства оружия в армии | Фото: Israel Defense Forces/Flickr02.08 21:50   MIGnews.com

ЦАХАЛ наносит удар по воровству оружия в армии

Сегодня в ЦАХАЛе были распространены обновленные инструкции по защите складов оружия на базах по всей стране, которые были разработаны оперативным отделом израильской армии и его начальником генералом Авирамом Селой.

В распоряжение "Аруц Шевы" поступил один экземпляр документа, в котором говорится о необходимости новых мер на фоне значительного роста числа краж со складов и у солдат в сравнении с предыдущими годами.

Отмечается, что оружие обычно воруют арабы и бедуины, которые живут вблизи баз ЦАХАЛа на севере и юге Израиля. Так, с начала 2017 года, то есть за последние семь месяцев, у Армии обороны Израиля было похищено 63 единиц оружия. Из них около полусотни были украдены из военных лагерей и складов оружия, а около 13 единиц украли у солдат во время отпусков и увольнений.

Среди всего прочего, согласно обновленной инструкции генерала Селы, отныне за каждым складом оружия должен быть круглосуточно закреплен вооруженный караул. В качестве альтернативы высокопоставленным офицерам предоставляется право отменить караул, если на складах установлены камеры и сигнализация, а поблизости находятся солдаты, способные защитить боеприпасы.

Напомним, что одним из самых громких случаев воровства оружия в израильской армии стал инцидент, произошедший в июле на базе "Сде Тайманим", в ходе которого арабскому подрядчику израильской армии удалось вынести 33 автоматические винтовки М-16.
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