02.08 21:50 MIGnews.com

ЦАХАЛ наносит удар по воровству оружия в армии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня в ЦАХАЛе были распространены обновленные инструкции по защите складов оружия на базах по всей стране, которые были разработаны оперативным отделом израильской армии и его начальником генералом Авирамом Селой.В распоряжение "Аруц Шевы" поступил один экземпляр документа, в котором говорится о необходимости новых мер на фоне значительного роста числа краж со складов и у солдат в сравнении с предыдущими годами.Отмечается, что оружие обычно воруют арабы и бедуины, которые живут вблизи баз ЦАХАЛа на севере и юге Израиля. Так, с начала 2017 года, то есть за последние семь месяцев, у Армии обороны Израиля было похищено 63 единиц оружия. Из них около полусотни были украдены из военных лагерей и складов оружия, а около 13 единиц украли у солдат во время отпусков и увольнений.Среди всего прочего, согласно обновленной инструкции генерала Селы, отныне за каждым складом оружия должен быть круглосуточно закреплен вооруженный караул. В качестве альтернативы высокопоставленным офицерам предоставляется право отменить караул, если на складах установлены камеры и сигнализация, а поблизости находятся солдаты, способные защитить боеприпасы.Напомним, что одним из самых громких случаев воровства оружия в израильской армии стал инцидент, произошедший в июле на базе "Сде Тайманим", в ходе которого арабскому подрядчику израильской армии удалось вынести 33 автоматические винтовки М-16.