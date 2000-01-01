Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







02.08 07:10   MIGnews.com

Яффо: Израильская актриса выпала из окна 4-го этажа

1 августа в Яффо известная актриса выпала из окна 4-го этажа жилого здания в Яффо.

Пострадавшая была в тяжелом состоянии доставлена в больницу Ихилов , Тель-Авив.

30-летняя актриса известна по своим ролям в фильмах для молодежи и является лауреатом премии Офир.

Семья запретила публиковать имя актрисы.

Семья утверждает, что речь не идет о попытке суицида, и что актриса не была в депрессии.

Знакомые говорят, что актриса перед инцидентом употребляла алкоголь и это может оказаться причиной произошедшего.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:44
Голливудский актер пожертвует миллионы на сирийские школы
03:33
Ученые раскрыли правду о каблуках
02:34
Пожилой японец отбился от медведя с помощью каратэ
01:10
В РФ могут ввести единую минимальную цену на сигареты
00:15
В Сане публично казнили мужчину, изнасиловавшего 3-летнюю
23:34
Губки для мытья посуды кишат миллиардами бактерий
22:19
Ученые: вино поможет похудеть
21:45
На строительстве нового порта Хайфы погиб рабочий
21:11
Араб напал на водителя и угнал его авто
19:55
Взрыв в мечети Афганистана, десятки погибших
19:36
Иордания: еврейские экстремисты штурмуют Аль-Аксу
18:58
СМИ: Турция и Катар проводят совместные военные учения
18:47
Мадонна оплакала разрушение храмов в своем Instagram
17:57
Польша обвинила СССР в сговоре с нацистской Германией
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus