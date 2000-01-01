02.08 07:10 MIGnews.com

Яффо: Израильская актриса выпала из окна 4-го этажа

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1 августа в Яффо известная актриса выпала из окна 4-го этажа жилого здания в Яффо.Пострадавшая была в тяжелом состоянии доставлена в больницу Ихилов , Тель-Авив.30-летняя актриса известна по своим ролям в фильмах для молодежи и является лауреатом премии Офир.Семья запретила публиковать имя актрисы.Семья утверждает, что речь не идет о попытке суицида, и что актриса не была в депрессии.Знакомые говорят, что актриса перед инцидентом употребляла алкоголь и это может оказаться причиной произошедшего.