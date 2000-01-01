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02.08 08:09   MIGnews.com

Полиция: стрельба в Яффо была оправдана

Внутреннее расследование полиции инцидента в Яффо, в результате которого был застрелен 21-летний араб и последовали масштабные мятежи, пришло к выводу о том, что полицейский действовал законно.

Анализ тела погибшего и табельного оружия подтвердил версию событий полицейского.

Полицейский не отстранен от должности, он переведен в другой район, чтобы не возникала опасность его столкновения с криминальными элементами в Яффо.

Полиция приняла решение о предоставлении полицейскому частных адвокатов.

Расследование инцидента разделено на два направления. Одно изучает стрельбу у лавки мясника - инцидент, на который был вызван полицейский. Второе изучает действия самого полицейского.

Полиция предполагает, что массовые нарушения общественного порядка в Яффо на минувшие выходные, последовавшие за убийством молодого араба, были спровоцированы элементами, связанными с Северным Крылом Исламского Движения.
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