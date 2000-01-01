02.08 08:09 MIGnews.com

Полиция: стрельба в Яффо была оправдана

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Внутреннее расследование полиции инцидента в Яффо, в результате которого был застрелен 21-летний араб и последовали масштабные мятежи, пришло к выводу о том, что полицейский действовал законно.Анализ тела погибшего и табельного оружия подтвердил версию событий полицейского.Полицейский не отстранен от должности, он переведен в другой район, чтобы не возникала опасность его столкновения с криминальными элементами в Яффо.Полиция приняла решение о предоставлении полицейскому частных адвокатов.Расследование инцидента разделено на два направления. Одно изучает стрельбу у лавки мясника - инцидент, на который был вызван полицейский. Второе изучает действия самого полицейского.Полиция предполагает, что массовые нарушения общественного порядка в Яффо на минувшие выходные, последовавшие за убийством молодого араба, были спровоцированы элементами, связанными с Северным Крылом Исламского Движения.