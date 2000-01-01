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Ali Feruz / Facebook 03.08 01:15   MIGnews.com

Из России выдворят корреспондента "Новой газеты"

Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, пишущего под псевдонимом Али Феруз, сообщает ТАСС.

Судья Артур Карпов признал его виновным по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)", и, помимо выдворения, назначил административный штраф в пять тысяч рублей. До вступления постановления в законную силу Нурматов будет содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Нурматов был задержан во вторник, 1 августа, рядом с редакцией. Полицейские остановили его для проверки документов, но при себе у журналиста была только пресс-карта. Нурматова доставили в ОВД "Басманное" для установления личности.

Весной 2017 года журналист также был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд. Впоследствии Нурматов запросил временное убежище в России, но в начале июня 2017 года ему было отказано, также власти заблокировали его выезд в неназванную европейскую страну, где его готовы были принять в качестве беженца.
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