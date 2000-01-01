02.08 10:07 MIGnews.com

Красноярск: осуждены ИГиловцы, готовившие теракт в автобусе

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Суд вынес обвинительный приговор трем выходцам из Средней Азии, планировавшим устроить в Красноярске теракт 9 мая 2016 года. Об этом сообщило региональное управление ФСБ."1 августа 2017 года выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярске вынесен обвинительный приговор Мирзаеву Ж.Ж., Абдуллаеву М.М. и Абдусаматову Ж.А., планировавшим совершить террористический акт в период празднования Дня Победы", — сообщило ведомство. Мирзаев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, его сообщники получили по 11 лет.Следствие выяснило, что Мирзаев является радикальным исламистом и поддерживал контакты с террористической организацией "Исламское государство". Работая водителем маршрутного автобуса, он взял в подельники для подготовки теракта кондуктора Абдуллаева и таксиста Абдусаматова.Местом теракта должен был стать маршрутный автобус. Мирзаев дал денег своим сообщникам на закупку компонентов взрывчатки, а также дюбель-гвоздей в качестве поражающих элементов. Преступники были задержаны за три дня до даты планируемого преступления.