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02.08 10:07   MIGnews.com

Красноярск: осуждены ИГиловцы, готовившие теракт в автобусе

Суд вынес обвинительный приговор трем выходцам из Средней Азии, планировавшим устроить в Красноярске теракт 9 мая 2016 года. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

"1 августа 2017 года выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярске вынесен обвинительный приговор Мирзаеву Ж.Ж., Абдуллаеву М.М. и Абдусаматову Ж.А., планировавшим совершить террористический акт в период празднования Дня Победы", — сообщило ведомство. Мирзаев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, его сообщники получили по 11 лет.

Следствие выяснило, что Мирзаев является радикальным исламистом и поддерживал контакты с террористической организацией "Исламское государство". Работая водителем маршрутного автобуса, он взял в подельники для подготовки теракта кондуктора Абдуллаева и таксиста Абдусаматова.

Местом теракта должен был стать маршрутный автобус. Мирзаев дал денег своим сообщникам на закупку компонентов взрывчатки, а также дюбель-гвоздей в качестве поражающих элементов. Преступники были задержаны за три дня до даты планируемого преступления.
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