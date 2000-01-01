02.10 10:38 MIGnews.com

Расстрелявший фестиваль в Лас-Вегасе убит

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.

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Полиция американского Лас-Вегаса сообщила о ликвидации подозреваемого в расстреле посетителей музыкального фестиваля, проходившего у казино "Мандалэй-Бэй".В городской больнице сообщили о как минимум 2 погибших и 24 раненных, половина из которых находится в критическом состоянии. Полицейские предостерегают появляться в районе места происшествия.В связи со случившемся, частично перекрыт бульвар Лас-Вегас в районе казино, а расположенный в городе международный аэропорт Мак-Карран временно отменит все рейсы на взлет и на посадку.Позже сообщили о стрельбе и в других местах, однако эта информация не подтвердилась.