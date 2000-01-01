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Швейцарский депутат сравнил жертв Холокоста со свиньями | Фото: Karl Baron/Flickr02.10 11:21   MIGnews.com

Швейцарский депутат сравнил жертв Холокоста со свиньями

У евреев в Освенциме было больше шансов выжить, чем у свиней, которых отправляют на скотобойни, считает член швейцарского парламента от Партии зеленых Йонас Фрикер, о чем заявил во время обсуждения закона о защите прав животных.

"У людей, которых туда отправляли, хоть был шанс выжить. Свиней же везут на верную смерть", - заявил член Национального собрания Швейцарии в прошлый четверг.

"Вам всем знакомы фотографии и европейские документальные фильмы, на которых показаны невыразимые кадры со скотобоен – их отправляют на верную смерть", - добавил Фрикер в ходе дискуссии на тему продовольственной безопасности и стандартизации промышленного животноводства.

Депутат отметил, что в последний раз, когда он смотрел документальный фильм о транспортировке свиней, он вспоминал кадры из фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера".

Местный портал 20 Minuten приводит слова депутата от национально-консервативной Народной партии Роланд Рино Бухель выразил свой шок от утверждения, что сегодня животным может быть хуже, чем узникам концлагеря "Аушвиц".

В ответ на критику Фрикер назвал подобное сравнение недопустимым и пообещал извиняться за сказанное на всех возможных площадках.

Реакция местной еврейской общины оказалась достаточно сдержанной.

"Такое сравнение, безусловно, не поддерживается. Фрикер это осознал и немедленно извинился как перед нами, так и в парламенте", - заявил генеральный секретарь Швейцарской федерации еврейских общин Джонатан Крейтнер.

Учитывая бурю возмущения, которую вызвали его оскорбительные заявления о Холокосте, через несколько дней парламентарий добровольно сложил свои депутатские полномочия.
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