02.10 11:21 MIGnews.com

Швейцарский депутат сравнил жертв Холокоста со свиньями

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У евреев в Освенциме было больше шансов выжить, чем у свиней, которых отправляют на скотобойни, считает член швейцарского парламента от Партии зеленых Йонас Фрикер, о чем заявил во время обсуждения закона о защите прав животных."У людей, которых туда отправляли, хоть был шанс выжить. Свиней же везут на верную смерть", - заявил член Национального собрания Швейцарии в прошлый четверг."Вам всем знакомы фотографии и европейские документальные фильмы, на которых показаны невыразимые кадры со скотобоен – их отправляют на верную смерть", - добавил Фрикер в ходе дискуссии на тему продовольственной безопасности и стандартизации промышленного животноводства.Депутат отметил, что в последний раз, когда он смотрел документальный фильм о транспортировке свиней, он вспоминал кадры из фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера".Местный портал 20 Minuten приводит слова депутата от национально-консервативной Народной партии Роланд Рино Бухель выразил свой шок от утверждения, что сегодня животным может быть хуже, чем узникам концлагеря "Аушвиц".В ответ на критику Фрикер назвал подобное сравнение недопустимым и пообещал извиняться за сказанное на всех возможных площадках.Реакция местной еврейской общины оказалась достаточно сдержанной."Такое сравнение, безусловно, не поддерживается. Фрикер это осознал и немедленно извинился как перед нами, так и в парламенте", - заявил генеральный секретарь Швейцарской федерации еврейских общин Джонатан Крейтнер.Учитывая бурю возмущения, которую вызвали его оскорбительные заявления о Холокосте, через несколько дней парламентарий добровольно сложил свои депутатские полномочия.