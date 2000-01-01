02.10 12:17 MIGnews.com

Гендерная революция в Моссаде

Поделиться

Все по теме

Комментарии

После недавних назначений в израильском ведомстве разведки и специальных задач, более известном как Моссад, можно наблюдать исторический прецедент – женщины впервые назначены одновременно на две руководящие должности в ведомстве.Как сообщают "Едиот Ахронот" и Jerusalem Post, их должности сопоставимы с рангом генерал-майора ЦАХАЛа, то есть руководителем целого вида войск – сухопутных, воздушных или морских.В прессе приводятся лишь первые буквы имен "революционерок" – С. и И. При этом, как пишет JPost, С. уже заняла свою должность, а И. займет ее в ближайшем времени, что дает им доступ к Раше – "форуму глав подразделений", то есть совету руководства Моссада.Как отмечают в "Едиот Ахронот", подобные назначения не следует воспринимать легкомысленно, так они опираются в первую очередь на навыки агентов, их лояльность и преданность организации. В ходе различных проверок отсеиваются практически 95% претендентов. Другие системы мониторинга отслеживают работу сотрудников Моссада в ходе всей их карьеры.О С. известно то, что она пополнила ряды ведомства в 1992 году, поступив на службу в разведывательное подразделение и занималась вопросами, связанными с терроризмом. После она перешла в крыло внешней секретной деятельности Моссада "Тевел", откуда попала в подразделение "Цомет", которое занимается вербовкой и координацией агентов за пределами Израиля.Помимо этих двух назначений, директор Моссада Йосси Коэн назначил ряд женщин руководителями других нижестоящих подведомств, чем внес свою лепту в общенациональную программу по обеспечению равноправия полов в Израиле.