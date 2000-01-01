02.10 12:50 MIGnews.com

Марсельского террориста освободили за день до теракта

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Террорист, организовавший вчера атаку на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе, жертвами которой стали две молодые француженки, ранее содержался под стражей, а за день до теракта вышел на свободу.Со ссылкой на два свои источника во французской полиции агентство AFP сообщило о том, что у ликвидированного солдатами террориста не было гражданства Франции. А в субботу он был арестован по подозрению в ограблении магазина в Лионе, но его отпустили на свободу.Источники в правоохранительных органах утверждают, что о его склонности к экстремизму не было известно соответствующим органам. Напомним, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".Идентифицировать по отпечаткам пальцев уже после ликвидации. Французские СМИ пишут, что террорист использовал несколько наборов документов, удостоверяющих личность.Жертвами теракта стали две двоюродные сестры в возрасте 17-21 года. Как сообщили на правах анонимности приближенные к расследованию источники, террорист крикнул "Аллах Акбар!", наскочил со спины на одну девушку, перерезал ей горло, после чего набросился на ее родственницу, которой также нанес смертельные ранения.