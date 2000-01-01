Иорданию обвинили в массовой депортации сирийских беженцев
Правозащитники из Human Rights Watch обвинили Иорданию в массовой депортации сирийских беженцев, несмотря на опасность, которую представляет их жизням пребывание на объятой войной родине.
"В последнее время иорданские власти депортируют сирийских беженцев, включая коллективные изгнания многодетных семей", - заявила HRW в опубликованном 2 октября докладе.
Стоит отметить, что с момента начала гражданской войны в Сирии Иордания построила множество лагерей для беженцев, где поселились сотни тысяч сирийцев.
В новом докладе приводится пример 30-летней сирийки, матери троих детей, которая утверждает, что ее семью депортировали даже несмотря на то, что Вашингтон рассматривает их просьбу о переселении в США.
"Они нам даже ничего не объяснили", - сказала она.
Согласно информации HRW, с января по май 2017 года иорданские власти ежемесячно депортировали насильно около 400 зарегистрированных сирийских беженцев. Еще около 300 беженцев возвращались домой добровольно, а 500 - "при неясных обстоятельствах".
При этом, как отмечается в докладе, пика групповые и одиночные депортации достигли в середине 2016-начале 2017 года.
Директор управления организации по правам беженцев Билл Фрелик утверждает, что Иордания не должна высылать людей обратно в Сирию, не убедившись, что им ничего не грозит и что они смогут обратиться за правовой помощью.
Правозащитники призывают другие государства поддержать Иорданию, чтобы она могла обеспечить безопасное и достойное убежище для сирийских беженцев.
Министр информации и пресс-секретарь правительства Хашимитского королевства Мохаммед Момани отрицает обвинения Human Rights Watch, утверждая, что "беженцы возвращаются добровольно и не в опасные районы". В свою очередь он призвал международные организации надавить на другие государства, чтобы они активнее принимали беженцев из Сирии.
Стоит отметить, что по данным ООН в Иордании проживает более 650 тысяч сирийских беженцев, в то время как статистика королевства определила их фактическое число в 1,3 миллиона человек.