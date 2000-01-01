02.10 13:43 MIGnews.com

Иорданию обвинили в массовой депортации сирийских беженцев

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Правозащитники из Human Rights Watch обвинили Иорданию в массовой депортации сирийских беженцев, несмотря на опасность, которую представляет их жизням пребывание на объятой войной родине."В последнее время иорданские власти депортируют сирийских беженцев, включая коллективные изгнания многодетных семей", - заявила HRW в опубликованном 2 октября докладе.Стоит отметить, что с момента начала гражданской войны в Сирии Иордания построила множество лагерей для беженцев, где поселились сотни тысяч сирийцев.В новом докладе приводится пример 30-летней сирийки, матери троих детей, которая утверждает, что ее семью депортировали даже несмотря на то, что Вашингтон рассматривает их просьбу о переселении в США."Они нам даже ничего не объяснили", - сказала она.Согласно информации HRW, с января по май 2017 года иорданские власти ежемесячно депортировали насильно около 400 зарегистрированных сирийских беженцев. Еще около 300 беженцев возвращались домой добровольно, а 500 - "при неясных обстоятельствах".При этом, как отмечается в докладе, пика групповые и одиночные депортации достигли в середине 2016-начале 2017 года.Директор управления организации по правам беженцев Билл Фрелик утверждает, что Иордания не должна высылать людей обратно в Сирию, не убедившись, что им ничего не грозит и что они смогут обратиться за правовой помощью.Правозащитники призывают другие государства поддержать Иорданию, чтобы она могла обеспечить безопасное и достойное убежище для сирийских беженцев.Министр информации и пресс-секретарь правительства Хашимитского королевства Мохаммед Момани отрицает обвинения Human Rights Watch, утверждая, что "беженцы возвращаются добровольно и не в опасные районы". В свою очередь он призвал международные организации надавить на другие государства, чтобы они активнее принимали беженцев из Сирии.Стоит отметить, что по данным ООН в Иордании проживает более 650 тысяч сирийских беженцев, в то время как статистика королевства определила их фактическое число в 1,3 миллиона человек.