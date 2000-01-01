02.10 15:35 MIGnews.com

Теракт в Марселе совершил мигрант из Туниса

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Террорист, совершивший вчера атаку на вокзале во французском Марселе, был гражданином Туниса, сообщил на на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.Гособвинитель отметил, что в момент нападения при себе никаких удостоверений личности у злоумышленника не было, а опознать его удалось по отпечаткам пальцев сразу же после атаки."Полиция располагает копией его паспорта, выданного в Тунисе", - добавил Моленс, предупредив, что остальные подробности в отношении террориста еще предстоит уточнить.Как стало известно, в прошлом его семь раз задерживала полиция за различные правонарушения, но он не значился в картотеке потенциальных террористов. Информацию о нем удалось узнать при помощи найденного при нем сотового телефона.Моленс отметил, что по факту случившегося начато расследование антитеррористического подразделения прокуратуры, и напомнил, что ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ISIS.