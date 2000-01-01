Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Теракт в Марселе совершил мигрант из Туниса | Фото: torbakhopper/Flickr02.10 15:35   MIGnews.com

Теракт в Марселе совершил мигрант из Туниса

Террорист, совершивший вчера атаку на вокзале во французском Марселе, был гражданином Туниса, сообщил на на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Гособвинитель отметил, что в момент нападения при себе никаких удостоверений личности у злоумышленника не было, а опознать его удалось по отпечаткам пальцев сразу же после атаки.

"Полиция располагает копией его паспорта, выданного в Тунисе", - добавил Моленс, предупредив, что остальные подробности в отношении террориста еще предстоит уточнить.

Как стало известно, в прошлом его семь раз задерживала полиция за различные правонарушения, но он не значился в картотеке потенциальных террористов. Информацию о нем удалось узнать при помощи найденного при нем сотового телефона.

Моленс отметил, что по факту случившегося начато расследование антитеррористического подразделения прокуратуры, и напомнил, что ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ISIS.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:13
Эксперты: Каталонию ждут серьёзные экономические последствия
15:02
Лас-Вегас: полиция не верит в версию теракта
14:54
Израилю подарили уникальный древний молитвенник
14:31
Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР
13:45
От рук полиции в Каталонии пострадали почти 900 человек
13:43
Иорданию обвинили в массовой депортации сирийских беженцев
13:24
Нобелевскую премию по биологии и медицине вручили ученым США
13:10
Премьер-министр Палестинской автономии посетит Газу
12:50
Марсельского террориста освободили за день до теракта
12:17
Гендерная революция в Моссаде
12:15
Еврокомиссия приостановит выплаты "Мусульманской помощи"
11:21
Швейцарский депутат сравнил жертв Холокоста со свиньями
10:54
Власти Испании оправдывают действия полицейских в Каталонии
10:38
Расстрелявший фестиваль в Лас-Вегасе убит
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus