02.10 17:20 MIGnews.com

ISIS взяла ответственность за стрельбу в Лос-Анджелесе

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Террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.Ранее сообщалось о том, что в американском Лас-Вегасе, штат Невада, произошла стрельба неподалеку от казино "Мандалай Бэй", в результате которого погибло, по меньшей мере, 50 человек.Еще более 200 человек, по данным шерифа Джозефа Ламбардо, получили ранения.Сам же стрелок был убит на 32-м этаже отеля, откуда он открыл огонь по пришедшим на концерт людям.Теперь же представительство террористической организации сообщило о том, что главный подозреваемый в стрельбе – 64-летний Стивен Пэддок принял ислам несколько месяцев назад и стал "одним из их солдатов". Такие данные появились у мониторинговой группы SITE.Тем не менее, никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок имел какое-либо отношение к ISIS предоставлено не было.Полиция Лос-Анжделеса в версию теракта не верит и в данный момент разыскивает соседку стрелка, азиатскую женщину по имени Мэри Лу Дэнли.