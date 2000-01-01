ISIS взяла ответственность за стрельбу в Лос-Анджелесе
Террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось о том, что в американском Лас-Вегасе, штат Невада, произошла стрельба неподалеку от казино "Мандалай Бэй", в результате которого погибло, по меньшей мере, 50 человек.
Еще более 200 человек, по данным шерифа Джозефа Ламбардо, получили ранения.
Сам же стрелок был убит на 32-м этаже отеля, откуда он открыл огонь по пришедшим на концерт людям.
Теперь же представительство террористической организации сообщило о том, что главный подозреваемый в стрельбе – 64-летний Стивен Пэддок принял ислам несколько месяцев назад и стал "одним из их солдатов". Такие данные появились у мониторинговой группы SITE.
Тем не менее, никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок имел какое-либо отношение к ISIS предоставлено не было.
Полиция Лос-Анжделеса в версию теракта не верит и в данный момент разыскивает соседку стрелка, азиатскую женщину по имени Мэри Лу Дэнли.