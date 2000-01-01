02.10 17:50 MIGnews.com

Лас-Вегас: 12 израильтян не выходят на связь

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В Министерстве иностранных дел Израиля сообщили о том, что 12 израильтян, находившихся в зоне риска во время стрельбы в Лас-Вегасе, всё ещё не заявили о себе после происшествия, пишет Arutz Sheva.На данный момент известно лишь о том, что число жертв стрельбы достигло 50 человек, а более 400 получили ранения разной степени тяжести.Инцидент признали одним из наиболее жестоких и массовых расстрелов в истории США.Министерство иностранных дел пытается найти пропавших без вести израильтян, чтобы удостовериться в том, что они не пострадали.