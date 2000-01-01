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02.10 18:32   MIGnews.com

Три взрыва в Дамаске унесли жизни 11 человек

В результате трёх взрывов в Дамаске погибли, по меньшей мере, 11 человек. Теракт произошёл в квартале аль-Мидан, сообщает телеканал Al Jazeera.

Согласно информации, которая была предоставлена местными властями, взрывы прогремели в одном из полицейских участков города. Сперва взорвалось заминированное авто, а после подорвались ещё два террориста-смертника.

Жертвами теракта стали представители правоохранительных органов и несколько мирных.

Ответственность за взрывы на данный момент не взяла ни одна из группировок.
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