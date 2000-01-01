02.10 18:32 MIGnews.com

Три взрыва в Дамаске унесли жизни 11 человек

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В результате трёх взрывов в Дамаске погибли, по меньшей мере, 11 человек. Теракт произошёл в квартале аль-Мидан, сообщает телеканал Al Jazeera.Согласно информации, которая была предоставлена местными властями, взрывы прогремели в одном из полицейских участков города. Сперва взорвалось заминированное авто, а после подорвались ещё два террориста-смертника.Жертвами теракта стали представители правоохранительных органов и несколько мирных.Ответственность за взрывы на данный момент не взяла ни одна из группировок.