Три взрыва в Дамаске унесли жизни 11 человек

В результате трёх взрывов в Дамаске погибли, по меньшей мере, 11 человек. Теракт произошёл в квартале аль-Мидан, сообщает телеканал Al Jazeera.
Согласно информации, которая была предоставлена местными властями, взрывы прогремели в одном из полицейских участков города. Сперва взорвалось заминированное авто, а после подорвались ещё два террориста-смертника.
Жертвами теракта стали представители правоохранительных органов и несколько мирных.
Ответственность за взрывы на данный момент не взяла ни одна из группировок.