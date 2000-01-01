Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







02.10 18:49   MIGnews.com

Стрельба в Лас-Вегасе: Число жертв возросло до 58 человек

Согласно последним предоставленным данным, число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 58 человек.

Сообщается также о том, что число пострадавших на данных момент достигло 515 человек.

Такие данные были предоставлены шерифом Лас-Вегаса Джозефом Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

О 14 израильских гражданах, которые в момент стрельбы находились в зоне риска, по-прежнему нет никакой информации. Министерство продолжает розыски с тем, чтобы убедиться в том, что никто не пострадал.

Была ли стрельба терактом также до сих пор не доподлинно не установлено. Ранее сообщалось о том, что террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" взяло на себя ответственность за данное происшествие и назвало главного подозреваемого – 64-летнего Стивена Пэддока "своим солдатом". Однако никаких свидетельств, которые бы подтверждали данное заявление, предоставлено не было.

Полиция, в свою очередь, убеждена, что стрельба не была терактом, и мужчина не состоял в какой-либо из группировок.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:18
Трамп обратился к семьям погибших
18:32
Три взрыва в Дамаске унесли жизни 11 человек
17:50
Лас-Вегас: 12 израильтян не выходят на связь
17:20
ISIS взяла ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
16:45
Марк Цукерберг публично попросил прощения
16:13
Эксперты: Каталонию ждут серьёзные экономические последствия
15:35
Теракт в Марселе совершил мигрант из Туниса
15:02
Лас-Вегас: полиция не верит в версию теракта
14:54
Израилю подарили уникальный древний молитвенник
14:31
Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР
13:45
От рук полиции в Каталонии пострадали почти 900 человек
13:43
Иорданию обвинили в массовой депортации сирийских беженцев
13:24
Нобелевскую премию по биологии и медицине вручили ученым США
13:10
Премьер-министр Палестинской автономии посетит Газу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus