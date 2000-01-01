02.10 18:49 MIGnews.com

Стрельба в Лас-Вегасе: Число жертв возросло до 58 человек

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Согласно последним предоставленным данным, число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 58 человек.Сообщается также о том, что число пострадавших на данных момент достигло 515 человек.Такие данные были предоставлены шерифом Лас-Вегаса Джозефом Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.О 14 израильских гражданах, которые в момент стрельбы находились в зоне риска, по-прежнему нет никакой информации. Министерство продолжает розыски с тем, чтобы убедиться в том, что никто не пострадал.Была ли стрельба терактом также до сих пор не доподлинно не установлено. Ранее сообщалось о том, что террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" взяло на себя ответственность за данное происшествие и назвало главного подозреваемого – 64-летнего Стивена Пэддока "своим солдатом". Однако никаких свидетельств, которые бы подтверждали данное заявление, предоставлено не было.Полиция, в свою очередь, убеждена, что стрельба не была терактом, и мужчина не состоял в какой-либо из группировок.