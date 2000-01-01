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02.10 19:18   MIGnews.com

Трамп обратился к семьям погибших

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в Лас-Вегасе, пишет The Jerusalem Post.

Политик отметил, что стрельба, в результате которой по последним данным погибли 58 человек, и ещё 400 были ранены, стала трагедией для всей страны. Трамп обратился, в частности, к семьям погибших и пострадавших.

Президент также дал указание приспустить американский флаг и пообещал, что уже в эту среду, 4 октября, навестит семьи погибших вместе со своей женой, первой леди Меланьей Трамп.
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