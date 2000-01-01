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02.10 19:55   MIGnews.com

Израиль выразил соболезнования США

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление в связи с трагедией в Лас-Вегасе, пишет The Times of Israel.

По словам политика, Израиль готов стоять "плечом к плечу с США в их трауре и печали" после обстрела в Лас-Вегасе, в результате которого по последним данным погибло 58 человек. Сообщалось также, что ещё более 500 человек получили ранения разной степени тяжести.

"В этот страшный день сердца израильтян с американским народом в их трауре и печали", - написал премьер-министр в своём аккаунте в Twitter.

"Мы выражаем самые искренние соболезнования жертвам и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами", - добавил Нетаниягу.

Ранее сообщалось о том, что 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь неподалеку от казино "Мандалай Бэй", находясь в гостиничном номере на 32 этаже отеля. Когда сотрудники правоохранительных органов добрались до подозреваемого - он уже был мёртв.

Стрельбу в Лос-Анджелесе признали самым смертоносным происшествием в истории США.

Нетаниягу оказался не единственным представителем властей Израиля, отреагировавшим на трагедию. Президент Реувен Ривлин направил письмо президенту США Дональду Трампу, где также выразил соболезнования.

"Я и весь народ Израиля выражаем глубочайшее сочувствие всем участникам фестиваля, всему Лас-Вегасу и всему народу Соединённых Штатов в связи с их шокирующей утратой. Мы разделяем эту скорбь вместе с вами", - написал Ривлин.

Другие израильские политики также осудили атаку, выразили сочувствие семьям погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе обстрела на своих страничках в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что после катастрофы не получается наладить связь с 12 гражданами Израиля, которые в момент стрельбы находились в зоне риска. На данный момент число пропавших израильтян сократилось до 8.
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