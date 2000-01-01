Франция начнет штрафовать вейперов

Не успели вейперы полной грудью вдохнуть свободы, как их право курить "безопасные" электронные сигареты решили ограничить. Так, французские власти приняли решение о штрафах для курильщиков е-сигарет, запретив их употребление в ряде общественных мест.
Как сообщает Le Parisien, обойтись без курения вейперам теперь придется в учебных заведениях, транспорте и на работе в офисах открытой планировки. Стоит отметить, что питейных заведений - кафе, баров и ресторанов - и гостиниц данная мера не коснется.
Согласно правительственному постановлению, наказанием за правонарушение станет весьма немаленький штраф - 150 евро.
Однако штрафовать будут не только курильщиков, но и организации - за отсутствие предупредительных знаков о запрете курения электронных сигарет с них будут взыскивать 450 евро.