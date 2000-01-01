Путин выразил соболезнования Трампу

Российский президент Владимир Путин выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, случившейся в Лос-Анджелесе, сообщает новостной портал Вечерняя Москва.
Политик отметил, что преступление потрясает не только своими масштабами, но и жестокостью.
Путин также направил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу телеграмму, где в письменной форме выразил соболезнования американскому лидеру.
Президент также не преминул обратиться к семьям погибших в результате стрельбы на музыкальном фестивале и выразить им своё сочувствие. Пострадавшим, политик, в свою очередь, пожелал скорейшего выздоровления.
Стрельбу в Лос-Анджелесе признали наиболее жестоких и массовых расстрелов в истории США.