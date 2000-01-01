02.10 21:13 MIGnews.com

Путин выразил соболезнования Трампу

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Российский президент Владимир Путин выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, случившейся в Лос-Анджелесе, сообщает новостной портал Вечерняя Москва.Политик отметил, что преступление потрясает не только своими масштабами, но и жестокостью.Путин также направил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу телеграмму, где в письменной форме выразил соболезнования американскому лидеру.Президент также не преминул обратиться к семьям погибших в результате стрельбы на музыкальном фестивале и выразить им своё сочувствие. Пострадавшим, политик, в свою очередь, пожелал скорейшего выздоровления.Стрельбу в Лос-Анджелесе признали наиболее жестоких и массовых расстрелов в истории США.