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02.10 21:47   MIGnews.com

Лас-Вегас: 2 израильтянина находились в районе происшествия

Консул Израиля в Лас-Вегасе, Авнер Сабан, заявил в понедельник, 2 октября, о том, что два израильтянина в момент стрельбы находились в районе происшествия. Данная информация была установлена достоверно.

Сабан также отметил, что с этими израильскими гражданами до сих пор не удалось установить связь после стрельбы.

Согласно последним данным, по меньшей мере 58 человек были убиты, а 516 человек были ранены в результате стрельбы на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе. Атаку признали наиболее массовой в истории США.

Сабан также сообщил 2 Каналу о том, что произошло с этими двумя израильтянами, и что ещё с шестью гражданами Израиля по-прежнему не удалось установить связь.

ФБР обратилось ко всем свидетелям происшествия с просьбой отправлять им любые фото- и видеоматериалы с места происшествия и отметили, что для расследования крайне важна любая информация о стрелявшем.
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