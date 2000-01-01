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Теракт в Лос-Анджелесе: ищут ещё 5 израильтян 02.10 23:28   MIGnews.com

Теракт в Лос-Анджелесе: ищут ещё 5 израильтян

Согласно информации, предоставленной МИДом Израиля, число израильтян, с которыми всё ещё не удалось установить связь после трагедии в Лас-Вегасе, сократилось до пяти человек.

Изначально их было 12, с израильскими гражданами постепенно удавалось наладить контакт. Многие из них давали интервью израильским СМИ и выступали по радио.

Согласно последним данным, число погибших в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе достигло 58 человек. Ранения разной степени тяжести получили более 500 участников мероприятия.

Точный список жертв трагедии пока не был опубликован, данные уточняются.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором выразил искренние соболезнование семьям погибшим, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Политик также пообещал нанести личный визит в сопровождении своей супруги семьям жертв стрельбы.
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