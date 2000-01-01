02.10 08:07 MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за резню в Марселе

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Представители террористической группировки ISIS взяли на себя ответственность за вчерашнюю атаку во французском Марселе, где вооруженный ножом мужчина с криком "Аллах Акбар!" набросился на пассажиров железнодорожной станции Сен-Чарльз, где за две недели до этого туристок облили кислотой."Солдат "Исламского государства" ответственен за нападение с ножом на железнодорожном вокзале в Марселе на юге Франции, в результате которого погибли две женщины", - цитирует агентство Reuters сообщение, опубликованное на форуме террористов Amaq.В то же время французские следователи не спешат возлагать вину за случившееся на террористов, так как в прошлом члены группировки брали на себя ответственность за теракты, никакого отношения к которым они не имели.Напомним, что после нападения французские солдаты применили оружие и застрелили атаковавшего. При этом вокзал был эвакуирован, а железнодорожное сообщение временно приостановлено.Президент республики Эммануэль Макрон осудил атаку, назвав ее "варварским нападением", а, прибыв на место происшествия, министр МВД Жерар Коллон допустил, что инцидент может быть терактом.