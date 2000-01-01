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Теракт в Канаде совершил беженец из Сомали | Фото:02.10 09:45   MIGnews.com

Теракт в Канаде совершил беженец из Сомали

Комбинированный теракт в канадском Едмонтоне, в результате которого пострадали четыре человека, был совершен террористом-одиночкой, который приехал в Канаду как беженец из Сомали и о чьих исламистских наклонностях полицейским было известно.

Со ссылкой на помощника комиссара конной полиции Канды Марлина Дегранда агентство Associated Press сообщает, что правоохранители арестовали 30-летнего подозреваемого, однако, согласно местному законодательству, его личные данные запрещено разглашать до предъявления обвинений, среди которых терроризм и пять покушений на убийство.

Дегранд подчеркнул, что задержанный был ранее знаком как полиции Эдмонтона, так и королевской конной полиции – в 2015 году его внесли в список сторонников экстремистской идеологии, но в результате "исчерпывающего расследования" подозрения себя не оправдали.

По данным полиции, подозреваемый является мигрантом из Сомали, который подал заявку на получение статуса беженца.

"Насколько нам известно, это была атака "волка-одиночки", - заявил мэр Эдмонтона Дон Айвесон.



С момента теракта полиция опубликовала видео произошедшего, на котором видно, как автомобиль преступника сбивает офицера Майка Черника, после чего водитель выходит и продолжает атаковать жертву ножом, после чего убегает.

Начальник городской полиции Род Кнехт сообщил, что на данный момент Черника уже выписали из больницы.

После нападения на полицейского террорист скрылся на автомобиле и за ним увязалась погоня. Причем, по словам очевидцев, террориста преследовали до трех десятков автомобилей. В результате этого четыре человека пострадали, но на данный их жизням ничего не угрожает.

В результате погони автомобиль преступника опрокинулся и, применив электрошокер, полицейские его арестовали.

В администрации Дональда Трампа уже осудили теракт и предложили канадским властям свою помощь.

Стоит отметить, что, несмотря на случившееся, руководство государства решило не поднимать установленный с 2014 года средний уровень террористической угрозы.
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