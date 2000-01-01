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Эльад: трое детей ранены после игры с гранатой | Фото: пресс-служба полиции Израиля02.10 10:01   MIGnews.com

Эльад: трое детей ранены после игры с гранатой

В воскресенье вечером, 1 октября в израильском городе Эльад трое детей в возрасте 11 лет получили ранения в результате взрыва гранаты возле входа в жилой дом.

На место происшествия прибыли парамедики Маген Давид Адома, которые оказали пострадавшим первую помощь, после чего доставили их в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

По словам врачей, один из детей находится в тяжелом состоянии, состояние двух других школьников определяется как средней степени тяжести.

Предварительное расследование полиции показало, что трое детей играли на крыльце дома с гранатой для подствольного гранатомета M203.

По словам полиции, взрыв был настолько мощный, что осколки гранаты попали в газовый баллон. Все жители здания были эвакуированы.

Сейчас полиция пытается выяснить, каким образом граната попала в распоряжение несовершеннолетних.
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