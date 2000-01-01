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В Сирии разбился российский вертолет Ми-24 03.01 12:10   MIGnews.com

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24

В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Два пилота погибли, передает РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в 15 километрах от аэродрома Хама. В Минобороны считают, что причиной падения является техническая неисправность воздушного судна, отметив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

В ведомстве также сообщили, что в результате катастрофы удалось выжить всего одному члену экипажа – борттехнику вертолета. Он получил травмы, однако какого характера остается неизвестно. Потерпевшего немедленно эвакуировали на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.
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