Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Иране проходят многочисленные акции в поддержку властей 03.01 13:56   MIGnews.com

В Иране проходят многочисленные акции в поддержку властей

В городах Ирана проходят многочисленные уличные акции против беспорядков в стране и в поддержку официальной власти, сообщает агентство Mehr.

Сообщается, что массовые митинги проходят в Куме, Араке, Керманшахе, Ахвазе, Абадане, Иламе и других крупных населенных пунктах. Активисты вышли с национальными флагами и портретами руководителя и духовного лидера страны ятоллы Али Хаменеи и скандируют антиамериканские и антисемитские лозунги. А также демонстранты заявляют, что "экономические проблемы не повлияют на иранский народ в защите принципов Исламской революции".

По данным агентства Fars, такие же акции пройдут в пятницу после пятничной молитвы в городах провинции Тегеран.

Антиправительственные акции начались 28 декабря в нескольких городах Ирана. Участники выражали своё недовольство ростом цен в стране. В итоге акции привили к потасовкам между протестующими и силовиками, от которых стали жертвами 20 человек, в том числе и правоохранители. Согласно с официальной информацией, власти арестовали более 450 митингующих.

Официальный Тегеран назвал протесты неотъемлемым правом иранцев, но в тоже время обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в попытках дестабилизировать ситуацию в Иране. По мнению властей, призывы к бунту распространяются через социальные сети, поэтому до 5 января, власти страны заблокировали Telegram и Instagram.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:06
Ликуд требует расследовать деятельность Еш Атид
14:52
"Иерусалим - не предмет торговли"
14:39
ИГ рассказало о количестве организованных атак шахидами
14:21
Нетаниягу: Иран ведёт террористическую деятельность
13:42
Charlie Hebdo: "три года внутри консервной банки"
13:22
Сирийцы развернули против Израиля комплексы ПВО
13:19
Индия расторгла сделку с Израилем на полмиллиарда долларов
13:07
США созовут экстренное заседание СБ ООН по поводу Ирана
12:31
Американскую авиакомпанию обвинили в антисемитизме
12:10
Биби бежал за Либерманом, покинувшим заседание кабинета
12:10
В Сирии разбился российский вертолет Ми-24
11:44
Иран: американские войска должны покинуть Сирию
11:43
Террористы в Иудее и Самарии работали на иранскую разведку
11:20
"Угрозы Трампа об отмене помощи палестинцам - нелепы"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus