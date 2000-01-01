03.01 13:56 MIGnews.com

В Иране проходят многочисленные акции в поддержку властей

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В городах Ирана проходят многочисленные уличные акции против беспорядков в стране и в поддержку официальной власти, сообщает агентство Mehr.Сообщается, что массовые митинги проходят в Куме, Араке, Керманшахе, Ахвазе, Абадане, Иламе и других крупных населенных пунктах. Активисты вышли с национальными флагами и портретами руководителя и духовного лидера страны ятоллы Али Хаменеи и скандируют антиамериканские и антисемитские лозунги. А также демонстранты заявляют, что "экономические проблемы не повлияют на иранский народ в защите принципов Исламской революции".По данным агентства Fars, такие же акции пройдут в пятницу после пятничной молитвы в городах провинции Тегеран.Антиправительственные акции начались 28 декабря в нескольких городах Ирана. Участники выражали своё недовольство ростом цен в стране. В итоге акции привили к потасовкам между протестующими и силовиками, от которых стали жертвами 20 человек, в том числе и правоохранители. Согласно с официальной информацией, власти арестовали более 450 митингующих.Официальный Тегеран назвал протесты неотъемлемым правом иранцев, но в тоже время обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в попытках дестабилизировать ситуацию в Иране. По мнению властей, призывы к бунту распространяются через социальные сети, поэтому до 5 января, власти страны заблокировали Telegram и Instagram.