03.01 14:39 MIGnews.com

ИГ рассказало о количестве организованных атак шахидами

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В 2017 году террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), в Сирии и Ираке совершила 770 нападений с использованием смертников. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на информационное агентство ИГ.Сообщается, что больше всего смертников было задействовано против армии Ирака и ее союзников – 493. Против курдов было использовано 135 исламистов-смертников. 120 атак было совершено против сирийской правительственной армии, и еще 22 взрыва поразили силы "умеренной оппозиции".При этом террористы в 561 случае использовали груженную взрывчаткой технику, в 175 случаях – жилет со взрывчаткой, а в 28 – нательный пояс с поражающими элементами. А также боевики повели семь террористических актов, где было сразу два смертника.