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В Подмосковье пантера убила человека 04.01 01:07   MIGnews.com

В Подмосковье пантера убила человека

В Подмосковье пантера напала на человека, сообщает РИА Новости.

Происшествие произошло 2 января вечером в поселке Обновленный труд Истринского района. Сообщается, что хищное животное загрызло человека насмерть

"Животное насмерть загрызло мужчину 2 января в 17:30", - приводит агентство слова собеседника из пресс-службы ГУМВД по Московской области.

По предварительным данным, погибший – смотритель частного питомника. Животное напало на него в тот момент, когда он вошел к ней в вольер, чтобы покормить ее.
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