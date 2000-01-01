03.01 21:54 MIGnews.com

В Нигерии смертник взорвал себя в мечети: 11 погибших

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В результате нападения террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии погибли 11 человек. Об этом в среду, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на военных.Агентство отмечает, что нападение произошло в северо-восточной части страны – эпицентре конфликта между правительственными войсками и террористической группировкой "Боко Харам".Взрыв прогремел во время утренней молитвы в мечети города Гамбору в штате Борно, вблизи границы Нигерии с Камеруном, уточняет издание.Еще никто не взял на себя ответственность за нападение, но, как отмечает агентство, оно похоже на атаки группы джихадистов Боко Харам, которая часто использует смертников для нападения на общественные места.Отметим, в Нигерии с 2009 года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу против правительства. Их цель – создание шариатского государства в Западной Африке.В марте 2015 года группировка присоединилась к террористической организации "Исламское государство".