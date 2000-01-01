Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Мобильные телефоны - причина автокатастроф в Израиле | Фото: Thinkstock03.01 08:43   MIGnews.com

Смартфоны - главная причина автокатастроф в Израиле

Мобильные телефоны стали первой и основной причиной подавляющего большинства автомобильных аварий в 2017 году в Израиле.

По словам сотрудников полиции, они ужесточили правила в отношении правонарушений, связанных с несвоевременным использованием телефона и добиваются введения более жёстких санкций.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, в течение года на израильских дорогах погибло 362 человека. В последние годы число смертельных случаев колеблется от 300 до 400, передаёт The Times of Israel.

"Мы считаем, что мобильные телефоны необходимы для звонков, а другое использование мобильных телефонов является причиной несчастных случаев", - заявил начальник отдела дорожного движения Дорог Йедид.

"Мы также планируем ужесточить наказание за нарушение на дороге, связанные с использованием мобильного телефона", - добавил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:32
Трамп придумал антиприз для СМИ: самому продажному и лживому
10:28
2017 - самый безопасный год для авиации
10:21
El Al отказывается от лоукостера UP
09:28
Трамп - Ким Чен Ыну: Моя кнопка больше
09:14
Турция: Иран не станет второй Сирией
09:04
Палач ISIS взят в плен
08:36
Иордания атаковала закон об единстве Иерусалима
08:11
Пхеньян и Сеул проведут переговоры об участии в Играх
08:05
Цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель
07:54
Ники Хейли гордится тем, что голосовала за Иерусалим
07:01
Давида Битана подозревают в получении взяток от Danya Cebus
06:13
Франция обеспокоена ситуацией в Иране
05:37
Египет казнил пятерых террористов
04:28
Заключенные третий раз за неделю сбежали из тюрьмы в Берлине
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus