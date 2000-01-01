03.01 08:43 MIGnews.com

Смартфоны - главная причина автокатастроф в Израиле

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Мобильные телефоны стали первой и основной причиной подавляющего большинства автомобильных аварий в 2017 году в Израиле.По словам сотрудников полиции, они ужесточили правила в отношении правонарушений, связанных с несвоевременным использованием телефона и добиваются введения более жёстких санкций.Согласно информации, предоставленной правоохранителями, в течение года на израильских дорогах погибло 362 человека. В последние годы число смертельных случаев колеблется от 300 до 400, передаёт The Times of Israel."Мы считаем, что мобильные телефоны необходимы для звонков, а другое использование мобильных телефонов является причиной несчастных случаев", - заявил начальник отдела дорожного движения Дорог Йедид."Мы также планируем ужесточить наказание за нарушение на дороге, связанные с использованием мобильного телефона", - добавил он.