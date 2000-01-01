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YouTube 03.07 10:04   MIGnews.com

Журналиста, перехвалившего короля, отстранили от работы

Колумниста одного из саудовских изданий временно отстранили от работы из-за того, что он перехвалил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

Отмечается, что журналист использовал эпитеты, которыми принято сопровождать исключительно имя Аллаха.

Сообщается, что работник СМИ был наказан по просьбе самого монарха.

Журналист газеты "аль-Джазира"использовал по отношению к его величеству эпитеты "аль-халим" ("кроткий") и "шадид аль-икаб" ("суровый в наказании").
Аль-халим в исламе считается одним из 99 имён Аллаха. Шадид аль-икаб — традиционный эпитет, описывающий божество. Оба слова, по исламской этике, крайне нежелательно применять к людям.

Отметим, что саудовская газета "аль-Джазира" не имеет отношения к одноименному катарскому телеканалу и медиахолдингу.

Кроме того, столь хвалебным текстом возмутился сам король Саудии. Свое недовольство он выразил в беседе с министром информации, в результате чего журналист был отстранен от работы .
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