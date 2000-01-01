03.07 10:02 MIGnews.com

Как украсть 33 автоматические винтовки М-16 с базы ЦАХАЛа

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33 автоматические винтовки М-16 были украдены из оружейной комнаты базы Саде Тайманим ЦАХАЛа.Оружие было затем продано криминальным элементам.В ходе следствия было установлено, что два строительных подрядчика, осуществлявшие ремонтные работы на базе, втерлись в доверие солдатам и те потеряли бдительность.Подрядчики покупали солдатам еду и напитки. Они также починили кондиционеры в их комнате и установили там музыкальную систему.Солдаты должны были повсюду сопровождать подрядчиков на базе. Вместо этого, им было позволено передвигаться по базе свободно. Один из подрядчиков срезал замок на оружейной комнате, выкрал оружие и поставил новый замок.Только через несколько дней, когда солдаты вернувшиеся с выходных пошли сдавать оружие, выяснилось, что на оружейной комнате - новый замок и оружие из нее вывезено.Украденные автоматические винтовки были переданы гангстерам на юге страны. Те их продали, получив прибыли на два миллиона шекелей.Полиции, при помощи государственного свидетеля, удалось собрать улики против четырех жителей Негева и четырех жителей севера страны, которые были замешаны в деле по торговле этими винтовками. Они арестованы и преданы суду.