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facebook.com 03.07 10:16   MIGnews.com

Умер актер Илья Володарский

В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

По предварительным данным ему стало плохо во время велопрогулки.

Точная причина смерти пока не установлена, однако в ведомстве полагают, что актер умер от сердечного приступа.

Володарскому был 51 год.

Организацией прощания займутся сотрудники Саратовского театра юного зрителя. Дата и время панихиды не уточняется.

Илья Володарский с 1985 года служил в Саратовском ТЮЗе. В репертуаре актера было около 60 ролей в классических и современных спектаклях. В 2013 году стал заместителем директора учреждения.
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