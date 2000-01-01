03.07 10:16 MIGnews.com

Умер актер Илья Володарский

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В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.По предварительным данным ему стало плохо во время велопрогулки.Точная причина смерти пока не установлена, однако в ведомстве полагают, что актер умер от сердечного приступа.Володарскому был 51 год.Организацией прощания займутся сотрудники Саратовского театра юного зрителя. Дата и время панихиды не уточняется.Илья Володарский с 1985 года служил в Саратовском ТЮЗе. В репертуаре актера было около 60 ролей в классических и современных спектаклях. В 2013 году стал заместителем директора учреждения.